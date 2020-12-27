الموت يغيب نجم مصارعة حرة أمريكي شهير... هل قتله كورونا؟

غيب الموت، اليوم الأحد، نجم المصارعة الأمريكي الشهير، جون هووبر، عن عمر 41 عاما.

ونعت شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE" هووبر، المعروف داخل حلبة المصارعة باسم "لوك هاربر" و"برودي لي"، والذي نال شهرة بين جمهور المصارعة كأحد أعضاء عائلة "براي ويات" غريبة الأطوار.

وحرص العديد من زملاء جون هووبر على نعيه عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، ومنهم راندي أورتون وشيموس والرئيس التنفيذي لشركة "WWE" نجم المصارعة تريبل إتش، الذي غرد قائلا إنه "موهبة مدهشة، وإنسان وزوج وأب أفضل".

Amazing talent ....

Better human being, husband and father. https://t.co/wc2080Ziar — Triple H (@TripleH) December 27, 2020

كما نعاه المصارع السعودي في "WWE" مصطفى علي، الذي كتب عنه: "إن الكثير من الألم يأتي مع فقدان شخص مثل جون، لكن في كل مكان أنظر إليه وأرى صناعة كاملة تحترمه وتُظهر له الحب، وهذا وحده يظهر كم كان رجلا لا يصدق".

So much pain comes with losing someone like Jon. But everywhere I look, I see an entire industry paying respect and showing love to him. That alone shows what an incredible man he was. #RIPBrodieLee pic.twitter.com/1QZbUqSS61 — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) December 27, 2020

وشهدت مسيرة المصارع الراحل مباريات مع أشهر نجوم المصارعة الحرة داخل "WWE"، مثل كاين ودانييل بريان وفريق "ذا شيلد" وجون سينا ​​والأخوان أوسو.

وبعد تحرره من عائلة "براي ويات"، حقق لوك هاربر نجاحات فردية، ومنها هزيمة المصارع دولف زيغلر في بطولة القارات (إنتركونتيننتال).

View this post on Instagram A post shared by 🐼MandaHuber🐼 (@mandahuber)

وفي منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أكدت أماندوا زوجة جون هووبر أن سبب وفاته ناجمة عن مشكلة في الرئة ليس لها علاقة بفيروس "كورونا" المستجد.