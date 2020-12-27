أول فنانة عربية تنضم إلى نادي رياضي كروي

انضمت المطربة المغربية، أسماء لمنور، إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وبحسب موقع "فبراير" للأخبار المغربي، فإن تلك الخطوة تجعل من أسماء لمنور أول فنانة مغربية وعربية تنضم إلى نادي رياضي كروي.

وأعلن خبر انضمام أسماء لمنور إلى نادي الرجاء المغربي شقيقها ياسين، الذي أكد أنه القرار جاء "لرغبتها في تشجيع المرأة الرجاوية والمغربية على الانخراط في النوادي المغربية، والضغط من أجل تأسيس فروع كرة القدم النسوية في جميع الأندية الوطنية".

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لأول مرة في حياتي انخرطت في نادي الرجاء العالمي، ما عمر كانت عندي الرغبة في الانخراط وكنت نفضل نشري بطائق إشتراك لي ولبعض محبي الرجاء".

وتابع: "طبعا أختي الفنانة الرجاوية أسماء لمنور قالت لي علاش لا يوجد منخرطات بنادي الرجاء مع أن الفريق ملك لجميع الرجاويات والرجاويين، وألحت باش تنخرط في النادي".

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وتحرص أسماء لمنور دائما على تشجيع فريق الرجاء الببضاوي في كل مبارياته، عن طريق منشورات لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".