هنيدي يسخر من انتظار لقاح كورونا.. فيديو

نشر الكوميديان المصري محمد هنيدي مقطعا من أحد أفلامه، عبر به عن سخريته من انتظار المصريين لـ"لقاح" كورونا.

فعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر هنيدي مقطعا من فيلم "وش إجرام" حيث كان يردد فى إحدى المشاهد الكوميدية "اديني الحقنة بسرعة، أرجوك محتاج الجرعة".

وعلق الكوميديان المصري على الفيديو قائلا: "وإحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا".

واحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا pic.twitter.com/l3c2IqzaGw — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 26, 2020

يذكر أن هنيدي ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "النمس والإنس" وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.