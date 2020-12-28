أحمد العوضي يغيب عن لقاء ياسمين عبد العزيز بأحمد حلمي ومنى زكي... فيديو

وشارك الفنان أحمد حلمي فيديو من رحلة بحرية جمعته وزوجته بصديقتهما المقربة ياسمين عبد العزيز، بينما لم يظهر زوج الأخيرة الفنان أحمد العوضي، في لقطاته.

وتبين المقاطع المصورة التي نشرها حلمي ظهوره وهو يرتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما تقوم منى زكي وياسمين عبد العزيز بعمل تعابير وجه مضحكة أثناء تواجدهم جميعا على زورق سريع في منتصف البحر.

​وحضر الرحلة البحرية أيضا الإعلامية المصرية إنجي علي، التي شاركت صورة من المناسبة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بأنهم أصدقاء الفترة الطويلة".

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وكان الفنان المصري ​أحمد العوضي​ قطع وعدا لزوجته ​ياسمين عبد العزيز​ بأن يبقى معها للأبد، وذلك بعد الشائعة الأخيرة التي زعمت انفصالهما.

واحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي، قبل أسبوعين، وشاركت صورا لها معه وهو يقبلها بتلك المناسبة، وكتبت له: "عيد ميلاد سعيد يا حبي".

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من ناحية أخرى، يشارك أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج، وهو مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "اللي مالوش كبير"، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ومسلسل "اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا زواجهما في شهر مايو/ أيار 2020.