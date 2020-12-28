مايا دياب تحدد موقفها من الهجرة خارج لبنان... وترد على هجوم ابنة فيروز... فيديو

تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، قوائم أكثر الموضوعات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، بعد تصريحات جريئة أدلت بها في برنامج تلفزيوني.

وفاجأت مايا دياب، المشاهدين في برنامج "ع غير كوكب"، المذاع على فضائية "إم تي في" اللبنانية بدخولها الاستوديو وهي متنكرة في صورة كائن فضائي، بحسب موقع "ديلي بيروت" اللبناني.

كما حددث موقفها من مغادرة لبنان، مؤكدة أنها لا تفكر في الهجرة أو ترك البلاد حتى بعد 10 سنوات، موضحة أنه "بعد هذه الفترة سيكون هناك وجوه جديدة في السلطة وسيتغير مفهوم السياسة في لبنان".

وردا منها على الجدل الذي أثارته بتغريدتها على موقع "تويتر" والتي أعلنت فيها عدم تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد وتشكيكها في أمانه، أكدت الفنانة اللبنانية أن هذا رأيها الشخصي، واعتبرت أن إيجاد لقاح لكورونا يتطلب سنوات من الدراسات وليس فقط بضعة أشهر.

وشهد البرنامج رد مايا دياب على هجوم ريما رحباني، ابنة الفنانة اللبنانية، فيروز عليها، بسبب غناء دياب لأغاني والدتها.

وأهدت مايا دياب أغنية لريم رحباني في البرنامج أغنية والدتها الفنانة فيروز وهي "يلا تنام".

وكانت ريما رحباني، شنت هجوما حادا على الفنانة مايا دياب في سبتمبر/ أيلول 2020، بعد أداء الأخيرة أغاني وطنية ثورية لوالدتها في الحفل الوطني الخيري لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في ذكرى الأربعين على الحادث، وبثته محطة "إم تي في" اللبنانية.