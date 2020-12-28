منتجع صحي في القاهرة يوفر خدمة التدليك بالثعابين

في طريقة غير تقليدية لجذب الزبائن، أقدم منتجع صحي صغير في العاصمة المصرية، القاهرة، على تقديم خدمة التدليك باستخدام الثعابين.

وذكرت "رويترز"، أن المدلكين في المنتجع يضعون الزيت في البداية على ظهور الزبائن ويدلكونها، ثم يضعون الثعابين الحية على ظهورهم، حتى تزحف عليها.

وأشارت إلى أن المنتجع يستخدم ما يزيد عن 28 نوعا مختلفا من فصائل الثعابين غير سامة للمشاركة في جلسة التدليك التي تستمر نصف ساعة.

ونقلت عن ضياء زين، أحد زبائن المنتجع أنه علم بالمشروع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وشعر بالرغبة في تجربة الأمر.

وأوضح أنه شعر براحة وانتعاش بعد وضع الثعابين على ظهره، موضحا أن حركة الثعبان على الظهر تعطي شعورا بالثقة في النفس.

من جانبه، ذكر صفوت صدقي صاحب المنتجع أن التدليك بالثعابين نوع من أنواع المساج المعروفة، وأنه يخفف آلام العضلات والمفاصل.

وأوضح أن للتدليك بالثعابين هدفا جسمانيا وهو تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتنشيط الدورة الدماغية، وهدفا نفسيا وهو أنه يساعد على إفراز هرمون السعادة.