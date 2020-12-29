رانيا يوسف تخرج عن صمتها وترد لأول مرة على منتقدي تصريحها المثير للجدل

ردت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، لأول مرة، على الهجوم الذي تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب برومو حلقتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.

قالت رانيا يوسف، خلال تصريحات مع برنامج "ET بالعربي": "مندهشة مما أتعرض له من هجوم لمجرد مشاهدة برومو لا يتعدى دقيقة واحدة وما زال اللقاء لم يعرض بعد، وأتمنى أن ينتظر الجمهور بعد عرض الحلقة، خاصة أنها تكشف عن الموقف الذي تعرضت له من قبل المذيع، الذي أحرجني بهذا السؤال وهو ما دفعني للرد عليه بشكل ضاحك أو كوميدي".

وأضافت: "مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعتلي، القناة اختارت جمل خاصة لعرضها في البرومو من أجل الدعاية للحلقة، والناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جداً من كم الفراغ".

وكان نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث" المصرية، إنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة وبحثوا فيه تصريح رانيا يوسف المتلفز، وسيتأكد مما قالته ومدى تدخل النقابة من عدمه، وسيكون هناك رد منها، مؤكدا على أن نقابة الممثلين "تحترم الجميع وأنها ترد على أي شكوى صادرة من أي شخص".

من ناحية أخرى، حذفت رانيا يوسف تصريحها المثير للجدل من صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعد تعرضها لهجوم وانتقادات شديدة.

وتحدثت رانيا يوسف في "برومو" لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية "الرشيد" العراقية، وسيعرض كاملا في أول أيام عام 2021، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات أخريات يفعلن ذلك، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

يشار إلى أن رانيا يوسف بدأت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، وتحديدا عقب ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".