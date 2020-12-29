طارق العريان ملزم بدفع 1.5 مليون جنيه بسبب أصالة نصري

قضت الدائرة بالمحكمة الاقتصادية في مصر، بإلزام المخرج طارق العريان، بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بسبب طليقته الفنانة السورية، أصالة نصري.

وتم إلزام العريان بسداد ذلك المبلغ بسبب رفضه تسليم شركة "قنوات" للاتصالات ألبوم زوجته السابقة أصالة نصري "مهتمة بالتفاصيل" إلى جانب أغاني منفردة أخرى في عام 2018، رغم استلامه مبالغ مالية من الشركة مقابل هذا، وقام ببيع الأعمال الفنية إلى شركة أخرى، بحسب موقع فضائية "صدى البلد" المصرية.

وكانت شركة "قنوات" أقامت دعوى قضائية ضد طارق العريان بسبب عدم التزامه معها، وظلت في المحاكم لمدة 3 سنوات حتى قضت المحكمة أخيرا بإلزام طارق رياض العريان عن نفسه وبصفته بأن يدفع للشركة مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري كتعويض عن إخلاله ببنود العقد وعدم تسليم ألبوم الفنانة أصالة، إلى جانب فوائد قانونية قدرها 5% وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وفجر محامي الفنانة السورية أصالة، مفاجأة جديدة تخص أزمة انفصالها عن طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، وهي أن "الطلاق لم يقع العام الماضي كما يتخيل البعض"، مؤكدا أنهما "انفصلا رسمياً يوم ١٥ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رغم أن الخلاف وقع بينهما في ديسمبر 2019".

وأوضح محامي أصالة، في تصريحات مع برنامج "ET" بالعربي، أن "سبب تأخر وقوع الطلاق، هو تعنت طارق ومماطلته في تنفيذ طلب الفنانة السورية في الحصول على الطلاق".

وما زالت أزمة أصالة وطليقها طارق العريان، تتفاعل، بعد نشرها منذ أيام صورة تجمعه بفتاة تدعى نيكول سعفان، ترددت أخبار عن وجود علاقة تجمعهما معا، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن تعرضها "للظلم والخيانة".

فيما هاجمت الزوجة الأولى للمخرج الفلسطيني الأصل، طارق العريان، أصالة نصري، بعد نشر الأخيرة صورة جمعت العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان. ونشرت الزوجة الأولى هالة العتال، منشورا على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت فيه موقفها الذي "قلبت فيه الطاولة" على منشور أصالة، من خلال دفاعها عن زوجها السابق.