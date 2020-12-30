تداول آخر صورة للمخرج السوري الراحل حاتم علي داخل الفندق

نشرت وسائل إعلام عربية وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، صورة للفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي، مؤكدين أنها الصورة الأخيرة له قبل وفاته بنوبه قلبية في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر في الصورة الفنان السوري الراحل جالسا على طاوله في الفندق وبيده جهاز الهاتف الخاص به، في مشهد يوحي بأنه كان يتصفح رسائله أو يجري إحدى مكالماته.

وبحسب مجلة "لها" فقد نشرت الناقدة الفلسطينية علا الشيخ على حسابها الخاص على "فيسبوك" صورة للمخرج الراحل حاتم علي، وقالت الشيخ باللغة العامية المحكية: "ما كان في أحلى من هيك صباح بس اليوم كتير سيئ مو قادرة أصدق أنك رحت. مو قادرة كل ما حد متلك من سوريا بروح بوجعني قلبي على سوريا أكتر".

وأضافت: "سلم على مي سكاف مع السلامة حاتم علي وشكراً على التغريبة الفلسطينية، قلم حمرة، الفصول الأربعة، عصي الدمع وكتير أعمال ما بتنعد".

وبحسب المجلة فإن الصورة هي الأخيرة الملتقطة للفنان السوري أثناء تواجده في الفندق الكائن في منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.

وقررت النيابة التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وذلك عقب تشريح جثة المخرج السوري حاتم علي.

وكانت النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي كان يقيم به الراحل، واستمعت لأقوال العاملين في الفندق.