كيف تحتفل الدرونز بالعام الجديد في اسكتلندا… فيديو

بدأ العالم يحتفل بحلول العام الميلادي الجديد 2021، الذي بدأ أول لحظاته في نيوزيلندا، حيث كانت أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، بينما تخيم أجواء الحجر الصحي على دول كثيرة حول العالم.

وتستعد اسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد على طريقتها الخاصة، بتجهيز تصميم خاص يرسم العديد من الأشكال المضيئة في السماء خلال الاحتفالات التي تشارك فيها نحو 150 طائرة مسيرة.

A magnificent show featuring 150 drones flying across landmarks is marking Scotland's new year Hogmanay celebration pic.twitter.com/qPOLHlWdX9 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد عدد كبير من الطائرات المسيرة التي تقوم بعمل وجه مبتسم في السماء للاحتفال بالعام الجديد، إضافة إلى تصاميم أخرى يتم رسمها عن بعد.

New Zealand celebrates the New Year with a fireworks show https://t.co/DlxaBuRHLm — Reuters (@Reuters) December 31, 2020

وحل منتصف ليل نيوزيلندا، منذ ساعات، وانطلقت الألعاب النارية في جميع أنحاء العاصمة أوكلاند، لتصبح هذه الدول الأولى التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2021.

وشهد عام 2020 ظهور واحدة من أخطر الفيروسات التي هددت البشر وهو فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) بلغ عدد مصابيها أكثر 81 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة.