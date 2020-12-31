بهذه الخطوات.. يتحول طعامك غير الصحي لوجبة مفيدة

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح، لتحويل الطعام غير الصحي، إلى وجبة صحية مفيدة.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن اختصاصية التغذية منى ناصر، أن بعض التعديلات البسيطة يمكن أن إدخالها على الأطعمة غير الصحية، لتتحول إلى وجبة لذيذة وصحية في نفس الوقت.

وجاءت التعديلات التي نصحت بها منى ناصر كالتالي:

ينبغي تسوية اللحوم والأسماك، بالسلق أو بالشوي في الفرن كبديل لعملية القلي.

ينبغي نزع الجلود والدهون عن الدجاج، وعن اللحوم قبل بدء عملية التسوية.

يُنصح بتقليل الملح الذي يضاف إلى الطعام، ومن الممكن استبدال التوابل والبهارات بالملح.

ينبغي الحرص على استعمال الزيوت النباتية بكميات محدودة، بدلا من استخدام الدهون الأخرى الحيوانية والسمنة والزبدة.

ينصح بتقطيع الخضروات المعدة للطهي قطعا كبيرة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية والفيتامينات الموجودة فيها.

ينصح باستعمال الأواني غير اللاصقة وذلك لتقليل الحاجة إلى الزيت أثناء عملية الطهي.

ورأت الخبيرة الغذائية، أنه باتباع هذه النصائح عند تحضير الطعام، يمكن لأي شخص تناول الوجبة التي يرغب فيها مع التخفيف من الآثار الجانبية.