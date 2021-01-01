رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة يكشف عن أفضل مقاتلي عام 2020

كشف رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت، خلال مقابلة على قناة "ذا تشمو" على اليوتيوب عن أفضل المقاتلين لعام 2020.

وقال وايت إنه من الصعب عليه تحديد المقاتل الذي أثار إعجابه أكثر من غيره في العام الماضي، في المقابل أكد أن أفضل المقاتلين لعام 2020 برأيه هو السويدي من أصل شيشاني حمزة شيماييف والأمريكي كيفن هولاند.

الجدير بالذكر أن شيماييف، البالغ من العمر 26 عامًا والملقب باسم خليفة حبيب نور محمدوف، حقق ثلاثة انتصارات في 66 يومًا، وجذب أنظار العالم من خلال ضربة قاضية فنية وحشية قضى بها على مقاتل أيرلندا الشمالية ريس ماكي.

اضطر شيماييف للانسحاب من نزاله المرتقب ضد الإنجليزي ليون إدواردز الذي كان من المفترض إقامته في الشهر الجاري كونه ما زال يعاني من توابع إصابته بالجائحه في بدايه شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي.

يذكر أن هذا النزال تأجل للمره السابقه نظرا لإصابة إدواردز بالجائحه وها هو يؤجل أيضا هذه المره بسبب إصابة شيماييف.