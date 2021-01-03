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    تشييع جنازة المخرج السوري حاتم علي

    النجم الراحل حاتم علي "يتحدث بعد وفاته" ويتنبأ بمكان دفنه... فيديو

    © Sputnik . محمد دامور
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    انتشر على وائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، ومنذ الإعلان عن وفاة المخرج والممثل السوري حاتم علي، فيديو مثير يظهر فيه الراحل وهو يتحدث عن لحظات الموت، ويتنبأ بمكان دفنه.

    وتداول محبي الفنان السوري بشكل واسع على منصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، أحد المشاهد المثيرة للفنان السوري، الذي اقتطع من مسلسل شارك فيه الفنان الراحل.

    أشخاص يراقبون اقتران كوكبي زحل والمشتري في السالمي، منطقة صحراوية تبعد 120 كلم من مدينة الكويت، الكويت 21 ديسمبر 2020
    © AFP 2020 / Yasser Al-Zayyat
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    وأدى حاتم علي، في مسلسل "ما بتخلص حكاياتنا"، دور شخص ميت ينتهي طريقه في مقبرة "باب الصغير" حيث دفن الفنان حقيقة قبل أيام.

    وبحسب مجلة "لها" حملت الحلقة التي ظهر فيها الفنان الراحل اسم "زيارة خاطفة"، حيث نشرته شركة "غولدن لاين" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

    يذكر أن الحلقة المنفذة من كتابة محمد أبو اللبن وإخراج رامي حنا، وظهر فيها الفنان السوري الراحل وهو يتحدث بعد وفاته ويستغرب لحظات الموت ويتنبأ بمكان دفنه.

    وعثر عمال فندق ماريوت الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة على المخرج السوري أثناء تنظيف الغرفة متوفى إثر أزمة قلبية في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة.

    وشيعت العاصمة السورية في أول أيام العام الجديد، المخرج والممثل السوري الراحل حاتم علي إلى مثواه الأخير في مقبرة "باب الصغير" ودمشق.

    وكانت نيابة قصر النيل الجزئية في مصر، قد سلمت جثة المخرج السوري المتوفى حاتم علي، إلى السفارة السورية عقب الانتهاء من تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السورى وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

    وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، تبين من التحقيقات الأولية، أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

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