الموت يغيب الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

غيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، اليوم الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وغرد الإعلامي اللبناني، جمال فياض، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رحل إلياس الرحباني… رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن… رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا حبا وجمالا وطيبة وأنغام… رحل جزء جميل من مجد لبنان".

رحل الياس الرحباني ...

رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن...

رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام...

رحل جزء جميل من مجد لبنان! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) January 4, 2021

​ونعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الراحل إلياس الرحباني عبر حسابه على موقع "تويتر": "إلياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي. أحر التعازي لزوجته وأولاده وعموم عائلته ومحبيه".

الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي . أحر التعازي لزوجته واولاده وعموم عائلته ومحبيه. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2021

وسارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل، مثل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي قالت عنه: "تعازينا الحارة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني وفاتك خسارة كبيرة لنا وللبنان.. الله يرحمك وإنشاء الله تكون نفسك بالسما".

تعازينا الحارّة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير #الياس_الرحباني

وفاتك خسارة كبيرة إلنا ولـ #لبنان..

الله يرحمك وانشاالله تكون نفسك بالسما 🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) January 4, 2021

​وعلقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم على رحيل إلياس الرحباني بأنه "يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني".

يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان

الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير..

أحر التعازي للعائلة الكريمة

الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني pic.twitter.com/TDHXzsVgzI — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 4, 2021

​ونعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الراحل قائلة: "قدمت الحياة والفرح والحب بكل أعمالك، الفن اللبناني سيشتاق لك الموسيقار إلياس الرحباني الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك 💔 الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار #الياس_الرحباني

الله يرحمك وتكون نفسك بالسما 🙏🏻 pic.twitter.com/luj3xSd0Dy — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 4, 2021

وأعرب الفنان اللبناني، راغب علامة، عن حزنه الشديد لرحيل إلياس الرحباني، معلقا على وفاته: "يا ضيعانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة. إلى جنة الخلد".

يا ضيعانك يا صديقي يا الياس الرحباني،الرحمة لروحك الحلوة.برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك،وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة. الى جنة الخلد — RaghebAlama (@raghebalama) January 4, 2021

غردت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر موقع "تويتر" عن رحيل إليسا الرحباني: "لبنان كله عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة".

لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة pic.twitter.com/qmDgz8sLXD — Elissa (@elissakh) January 4, 2021

والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ودرس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، وتلقى دروسا خاصة تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

وتعاون مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".

كما لحن الراحل أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، إضافة إلى موسيقى تصويرية لـ25 فيلما ومسلسلا، وأنتج وألف عدة مسرحيات، منها "وادي شمسين" و"سفرة الأحلام" و"إيلا".

وحاز إلياس الرحباني على العديد من التكريمات والجوائز الدولية، مثل "جائزة روستوك" الألمانية، وجوائز أخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان، كما تم تكريمه في عام 2000 من جامعة "بارينغتون" في واشنطن بدكتوراه فخرية.