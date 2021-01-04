تسجيل
14:03 GMT04 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان التونسي، لطفي بوشناق، يقبل الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني

    الموت يغيب الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

    © AFP 2020 / TAREK HUSSEIN
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1047702761_0:79:2101:1261_1200x675_80_0_0_0d77db72be3dceaa22f713b168fe9a10.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202101041047702848-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    غيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، اليوم الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

    وغرد الإعلامي اللبناني، جمال فياض، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رحل إلياس الرحباني… رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن… رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا حبا وجمالا وطيبة وأنغام… رحل جزء جميل من مجد لبنان".

    ​ونعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الراحل إلياس الرحباني عبر حسابه على موقع "تويتر": "إلياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي. أحر التعازي لزوجته وأولاده وعموم عائلته ومحبيه".

    وسارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل، مثل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي قالت عنه: "تعازينا الحارة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني وفاتك خسارة كبيرة لنا وللبنان.. الله يرحمك وإنشاء الله تكون نفسك بالسما".

    ​وعلقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم على رحيل إلياس الرحباني بأنه "يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني".

    ​ونعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الراحل قائلة: "قدمت الحياة والفرح والحب بكل أعمالك، الفن اللبناني سيشتاق لك الموسيقار إلياس الرحباني الله يرحمك وتكون نفسك بالسما". 

    وأعرب الفنان اللبناني، راغب علامة، عن حزنه الشديد لرحيل إلياس الرحباني، معلقا على وفاته: "يا ضيعانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة. إلى جنة الخلد".

    غردت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر موقع "تويتر" عن رحيل إليسا الرحباني: "لبنان كله عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة".

    والراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

    مايا دياب، 2009
    © AFP 2020 / HASAN MROUE
    مايا دياب تحدد موقفها من الهجرة خارج لبنان... وترد على هجوم ابنة فيروز... فيديو
    ودرس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، وتلقى دروسا خاصة تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

    وتعاون مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".

    كما لحن الراحل أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، إضافة إلى موسيقى تصويرية لـ25 فيلما ومسلسلا، وأنتج وألف عدة مسرحيات، منها "وادي شمسين" و"سفرة الأحلام" و"إيلا".

    وحاز إلياس الرحباني على العديد من التكريمات والجوائز الدولية، مثل "جائزة روستوك" الألمانية، وجوائز أخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان، كما تم تكريمه في عام 2000 من جامعة "بارينغتون" في واشنطن بدكتوراه فخرية.

    انظر أيضا:

    أصالة تثير الجدل حول زياد الرحباني (فيديو)
    الفنان زياد رحباني قريبا في روسيا
    بالفيديو... أصالة نصري ترد على وصف الرحباني لصوتها بـ"الصريخ"
    بعد سنوات من الفراق مصالحة تاريخية بين زياد الرحباني وأخته
    الفنانة أصالة تهاجم زياد الرحباني على الهواء مباشرة
    الكلمات الدلالية:
    فيروز, لبنان, ريما الرحباني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك