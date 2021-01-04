حيوان يرى في كل الاتجاهات دون تحريك رأسه... فيديو

يمتلك كل حيوان مجموعة من الصفات تميزه عن الكائنات الأخرى، لكن في بعض الأحيان تكون صفة واحدة كافية لجعل حيوانا فريدا من نوعه.

ويمكن أن ينطبق ذلك على الحرباء، التي يمكنها أن ترى في جميع الاتجاهات دون أن تنظر إلى الوراء أو حتى تكون في حاجة إلى تحريك رأسها يمينا أو يسارا.

وتعتمد الحرباء، التي تنتمي إلى فصيلة الزواحف، على عينين يمكن تحريكهما في كل الاتجاهات، أثناء تثبيت رأسها في اتجاه الأمام.

الصياد البارع لا يدع شيئًا يغيب عن ناظريه..

يمكن للحرباء تحريك كل من عينيها بشكل مستقل في جميع الاتجاهات؛ ما يمنحها الرؤية بزاوية 360 درجة دون الحاجة إلى الاستدارة للخلف

الفيديو: Kyle Lewin pic.twitter.com/CdqsYuCPSt — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) January 4, 2021

ونشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، مقطع فيديو لحرباء أثناء حركتها، ووصفتها بـ "الصياد البارع الذي لا يدع شيئا يغيب عن ناظريه".

وأضافت: "يمكن للحرباء تحريك كل من عينيها بشكل مستقل في جميع الاتجاهات"، مشيرة إلى أن ذلك يمنحها الرؤية بزاوية 360 درجة دون الحاجة إلى الاستدارة للخلف.