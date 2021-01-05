حورية فرغلي تبكي على الهواء: فقدت الثقة كإمرأة وممثلة

بكت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، بشدة تأثرا بابتعاد كل الأصدقاء عنها بعد توقفها عن ممارسة مهنة التمثيل لأسباب صحية.

وأكدت حورية فرغلي، في تصريحات تليفزيونية، "إنها فقدت حاستي الشم والتذوق بسبب جراحات خاطئة"، قائلة: "فقدت حاسة الشم والتذوق من 3 سنوات، وسبب إجراء عملية الأنف هو تعرضي لحادث وليس عمليات التجميل".

وأبدت "معاناتها من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعها لعدة جراحات استهدفت إصلاح شكل ووظائف الأنف"، لافتة أنها "لا زالت في الأربعين من عمرها ولم تتزوج وهذا الكلام يفقدها الثقة في نفسها كإمرأة وكفنانة".

كما أكدت حورية، أنها "تشعر بأنها فقدت الثقة بنفسها كإمرأة وممثلة"، ولا تشعر بأن أحدا يقدر أعمالها، وقالت: "صعبان عليا نفسي". وأضافت أنها "لم تسمع تهنئة بقدوم العام الجديد إلا من أخيها، رغم أنها كانت تتلقى العديد من الاتصالات وهي في القمة، وفجأة وعندما عرفوا أنها لن تعمل إلا بعد إجراء العملية اختفى المساعدون ومن كانت تعمل معهم، واختفى الجميع كأنها غير موجودة.