معجزة "عيد الميلاد".. إنقاذ مريضة من الموت بعد إصابة امتدت لشهرين بفيروس كورونا

تعافت امرأة مصابة بفيروس كورونا من مدينة شيفيلد الإنجليزية بشكل تام، بعد تناول عقار تجريبي.

وتعرضت كلير هيثورن للإصابة بفيروس كورونا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما كانت في غيبوبة لعدة أسابيع.

وقال الأطباء، وفقا لموقع "يوركشاير لايف": إن المريضة البالغة من العمر 45 عاما لم يكن لديها سوى 3 أيام للعيش. ثم قرر الأطباء "الملاذ الأخير" وحقنوها بالعقار التجريبي "أناكينرا"، حيث يشيع استخدام هذا العلاج لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وبحسب أقارب كلير "كان تأثير الدواء فوريًا. بدأت المرأة تتعافى بسرعة وخرجت من غيبوبة. بدأ الأطباء في تقليل جرعة الدواء تدريجيًا".

ووصف الطبيب الذي أعطى الدواء للمريضة شفاءها "بمعجزة عيد الميلاد الصغيرة".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تحديد 83.9 مليون مريض مصاب بـ كوفيد-19 في العالم. وتم تسجيل معظم المصابين في الولايات المتحدة حيث بلغ العدد 20.8 مليون، تليها الهند والبرازيل. ومنذ انتشار الجائحة، توفى أكثر من 1.8 مليون شخص.