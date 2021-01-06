ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في أول أغنية لها... فيديو

خطفت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأنظار، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد "نشر أول مقطع فيديو لها وهي تغني باللغة الإنجليزية، وأجمع عدد كبير على موهبتها وعذوبة صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "المقطع تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب، وظهرت ابنتها الصغرى هنا أمام ميكرفون محترف، وعلى الأرض صورة كبيرة لوالدتها، وقدمت المقطع بانسجام تام مع كلمات الأغنية، وتم نشر المقطع وتداوله عبر عدة حسابات أغلبها يخص روابط المعجبين بشيرين عبد الوهاب".

View this post on Instagram A post shared by fans.of.sherine (@fans.of.sherine)

يذكر أن هنا هي الابنة الثانية لشيرين عبد الوهاب من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكانت الأضواء سابقا تتجه صوب شقيقتها الكبرى مريم، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر ظهورا برفقة شيرين، ولكن هنا نجحت في خطف الأضواء بأكثر من مناسبة مؤخرا.