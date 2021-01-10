بشخصية "رفاعي الدسوقي"... محمد رمضان ينعى هادي الجيار

نعى الفنان المصري، محمد رمضان، الفنان الراحل، هادي الجيار، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد متأثرا بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك رمضان صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها وهو بشخصية "رفاعي الدسوقي" من مسلسله الشهير "الأسطورة"، وبجواره الراحل هادي الجيار الذي شاركه بطولة العمل.

وكتب محمد رمضان مع الصورة: "توفى إلى رحمة الله أستاذ هادي الجيار الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعرض مسلسل "الأسطورة" في موسم دراما رمضان 2016، وهو من إخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر وروجينا وفردوس عبد الحميد وياسمين صبري وهادي الجيار ومحمد عبد الحافظ، ويجسد محمد رمضان في أحداث دور توأم.

وشيعت جنازة الفنان الراحل، هادي الجيار، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الجيار أعلن قبل أيام قليلة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لكن حالته الصحية تدهورت سريعا مما استلزم دخوله إلى المستشفى.

وتزايدت إصابات "كورونا" في مصر مع بدء فصل الشتاء ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 148799 فيما بلغت الوفيات 8142 حالة.

ولد هادي الجيار في أكتوبر/ تشرين الأول 1949، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل "القاهرة والناس" إخراج محمد فاضل، ثم مسلسل "الكنز" إخراج نور الدمرداش ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها "الراية البيضاء" و"أبناء.. ولكن" و"المال والبنون" و"سوق العصر" و"العصيان" و"الضوء الشارد" و"حق ميت" و"الأسطورة" و"كفر دلهاب" و"مليكة" و"ولد الغلابة".

اكتسب شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها كل من هؤلاء النجوم لاحقا.