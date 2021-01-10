إعلان موعد الدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائي

أعلن نادي البحرين للسينما، اليوم الأحد، عن الموعد الجديد لانطلاق الدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائي، والذي تأجلت إقامته العام الماضي بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إدارة المهرجان في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أنه تحدد إقامة دورته الأولى في الفترة من الأول وحتى الخامس من أبريل/ نيسان المقبل، بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومع مراعاة كافة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

ووضعت إدارة مهرجان البحرين السينمائي تصورا جديدا له تراعى فيه كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا"، بحيث تعقد فعالياته الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل/ نيسان 2021، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها مثل عروض الأفلام والحفلات الجماهيرية حتى موعد آخر في هذا العام 2021 سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

و"سوف تشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة في مهرجان البحرين السينمائي وذلك لاختيار الأفلام الفائزة والإعلان عن نتائجها في شهر أبريل 2021، كما أشارت إدارة المهرجان إلى أن هناك فعاليات صيفية محتملة تشمل عروضا وندوات حية ستنظم لاحقًا في حال تعذر إقامة المهرجان بشكل كامل في شهر أبريل 2021، وذلك حرصا منا على إقامة مهرجان سينمائي متكامل، وتقديم حدث طال انتظاره من قبل عشاق السينما في المنطقة"، بحسب ما جاء في بيان إدارة المهرجان.

وكان من المقرر أن تقام الدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائي خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس/آذار 2020، قبل تأجيلها وكافة الفعاليات المتنوعة محليا ودوليا بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويقام المهرجان بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائهما في منطقة الخليج العربي.

ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ"مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيرا.