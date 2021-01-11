أمير كرارة يعلن شفاءه من فيروس "كورونا"

أصدر الفنان المصري، أمير كرارة، اليوم الاثنين، بيانا بعد إعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد في أواخر الشهر الماضي.

وقال كرارة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" إنه تعافى من الفيروس، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به سلبية.

وكتب أمير كرارة في منشور له: "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

وتلقى أمير كرارة التهاني من العديد من أصدقائه الفنانين بمناسبة شفائه، مثل الفنانة السورية كندة علوش، والممثل المصري أحمد زاهر، والمطرب المصري أحمد جمال، وسكرتير نقابة الممثلين المصريين عزوز عادل.

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وكان أمير كرارة قد أعلن عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكتب وقتها على "إنستغرام": "أجريت اليوم مسحة أخرى وتبين أنني مصاب بكورونا".

وطلب كرارة من كافة الذين تواصلوا معه أن يأخذوا حذرهم، وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وينشغل أمير كرارة حاليا بتصوير مسلسله التلفزيوني الجديد "نسل الأغراب"، الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد السقا، وهو من إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما شهر رمضان 2021.

يشار إلى أن هناك فنانين مازالوا مصابين من فيروس "كورونا" المستجد، مثل الممثلة المصرية، يسرا، والممثلة السورية، جومانا مراد.