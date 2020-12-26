بعد الشائعات الأخيرة... أمير كرارة يعلن رسميا إصابته بفيروس "كورونا"

كشف الفنان المصري، أمير كرارة، مساء أمس الجمعه، عن إصابته بفيروس "كورونا".

وقال "كرارة"، عبر حسابه على "فيسبوك": "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء".

يذكر أن أمير كرارة كان قد "أعلن صباح أمس الجمعه عن سلبية تحليل كورونا الخاص به، وقام بنشر صورة من التحليل الخاص به"، مؤكدًا أن كل ما تردد عن إصابته مجرد شائعات، وقال: "يا ريت تبطلوا هري وخليكوا محترمين ولما يجيلي كورونا هاقول".

يذكر أن أمير كراراة كان يصور حتى أمس الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، ومسلسل "نسل الاغراب" للعرض في رمضان 2021 المقبل بمشاركة أحمد السقا.

وخاض كرارة سباق الدراما الرمضاني 2020 من خلال مسلسل "الاختيار" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.