وزير خارجية الإمارات ينشر أغنية لمطربة لبنانية عبر حسابه الرسمي... فيديو

نشر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أغنية جديدة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

الأغنية هي "زايد مجدها"، وغرد بها ابن زايد مع تعليق يحمل اسم المطربة وعلمي الإمارات ولبنان، فيما أعادت نجوى كرم نشر تغريدته مع تعليق قالت فيه "كنت بعني كلّ كلمة بقولها بهالغنية ومن كلّ قلبي دلّيت عالحقيقة".

#زايد_مجدها

عمّر وطن بقلوب مش بحجار

وسلّم أمانة تكمّل المشوار



كنت بعني كلّ كلمة بقولها بهالغنية 🙏🏼ومن كلّ قلبي دلّيت عالحقيقة❤️https://t.co/vpTezpCY8R https://t.co/Gw4Klv7Xd8 pic.twitter.com/dIPJkK2YUc — Najwa Karam (@najwakaram) January 11, 2021

كتب الأغنية روجيه فغالي، ولحنها أنطوان الشعك، وطرحتها نجوى كرم على قناتها الخاصة بمنصة "يوتيوب" يوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحققت حتى الآن نحو 80 ألف مشاهدة.

وتمتدح كلمات الأغنية شعب ودولة الإمارات العربية، وتشير إلى مساهمات رموز البلد أمثال "ابن زايد وابن راشد" في نهضته، وتصف الإمارات بأنها "أجمل وطن بالكون" وأنها "الوطن الثاني".