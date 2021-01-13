البراءة لطليقة أحمد الفيشاوي من تهمة تعريض ابنتهما للخطر

برأت محكمة مصرية هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، من الاتهامات الموجهة إليها من قبل الأخير، بشأن تعريض حياة ابنتهما للخطر، وعدم تنفيذ قانون الرؤية.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد قررت المحكمة صباح اليوم الأربعاء براءة الحناوي من التهم الموجهة إليها، بناء على المستندات الرسمية، التي تقدم بها محاميها الخاص والتي تنفي ادعاءات الفيشاوي ضد طليقته.

وأفاد المحامي أن الدعوى التي أقامها الفيشاوي "كيدية" الهدف منها الإفلات من التزاماته المادية تجاه ابنته الوحيدة لينا.

يذكر أن محكمة الأسرة في مصر قضت في وقت سابق بزيادة مصروفات "نفقة صغير" الخاصة بلينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي إلى 20 ألف جنيه مصري.

وشهدت السنوات الماضية صراعًا قضائيًا بين أحمد الفيشاوي وطليقته، حيث يرى الأول أن والدة ابنته تسعى لاستغلاله ماديًا، بينما هو لا يرى ابنته، الموجودة في إنجلترا منذ ما يقرب من 6 سنوات، في حين تطالب الأخيرة، الفيشاوي، بالتكفل بمصاريف الابنة ومساعدتها على تلقي تعليمها في الخارج.

وكان الفيشاوي قد أقام دعوى قضائية ضد طليقته، يتهمها فيها بالإخلال بقانون الرؤية وعدم السماح له بزيارة ابنته، كما اتهمها بنشر صور مخلة للآداب لابنتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.