ابتكار بسيط لعلاج الحموضة أثناء النوم ... فيديو

يعاني بعض الناس من أعراض الحموضة عند تناول أطعمة بعينها أو عندما يتناولون الطعام قبل النوم مباشرة، وتمثل تلك الأعراض مصدر إزعاج ربما يؤرقهم أثناء النوم أو تجعلهم يستيقظون مع شعور بعدم الارتياح.

ويطلق على تلك الأعراض طبيا مصطلح "ارتداد المريئ" وهي أعراض مرضية تحدث نتيجة التهاب الغشاء المخاطي بصورة ينتج عنها تسرب أحماض المعدة إلى المريئ، وهو الأنبوب الواصل بين المعدة والفم.

وينتج عن ذلك التهاب جدار المريئ وشعور الشخص بآلام في أسفل الصدر، يتم استخدام أدوية مضادة للحموضة لعلاجها.

I tried to ease my acid reflux symptoms with a pillow pic.twitter.com/MhC5ch6Vjg — Tech Insider (@techinsider) January 14, 2021

لكن ابتكار بسيط وهو عبارة عن وسادة مصممة بطريقة خاصة يمكنها علاج ارتجاع المريئ وحل تلك المشكلة، كما يوضح فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطانية.

وتعتمد تلك الفكرة على توفير وضع يسمح للمعدة بالاتزان في وضع يحول دون ارتداد الحمض المعدي إلى المريئ لأنها تعتمد على تقليل احتمال تسرب تلك الأحماض إلى المرئي الذي يصبح في وضع مرتفع عن المعدة عند استخدام تلك الوسائد.