بريطاني يجتاز اختبار رخصة القيادة بعد 158 محاولة

تتكون اختبارات القيادة في بريطانيا من جزأين، الاختبار النظري واختبار القيادة العملي. يتم تقديم الاختبارات النظرية من قبل الحكومة من أجل تحسين فهم القيادة الآمنة. دورها هو تحديد ما إذا كنت قد فهمت قواعد الطريق ولديك معرفة شاملة بالقيادة.

أجتاز مواطن بريطانيا، يبلغ من العمر 42 عاما الاختبار النظري للحصول على رخصة القيادة بعد 158 محاولة، أنفق خلالها 3600 جنيه استرليني (نحو 5000 دولار).

وحل في المرتبة الثانية شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بعد 116 محاولة، في حين حلت امراة تبلغ من العمر 40 عاما في المركز الثالث بعد 93 محاولة، وفقا لموقع "L'Essentiel".

ويتكون الاختبار النظري من 50 سؤالا، وهي أسئلة حول العلامات والإرشادات المرورية وأسئلة خاصة حول سلامة المركبة، ولاجتياز هذا الاختبار لا بد من الحصول على 43 إجابة صحيحة من أصل 50 سؤال في مدة زمنية قدرها 57 دقيقة، إضافة إلى اختبار قياس مدى وعي السائق لمخاطر الطريق.