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    قهوة

    تجنب 5 أخطاء عند تحضير القهوة

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    أثبتت دراسة حديثة أن القهوة المصفاة أو الإسبرسو العادي، تتمتع بفوائد صحية.

    وقال البحث إن القهوة تخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة ولها تأثير مضاد للالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

    لذلك فمن الضروري تفادي الأخطاء عند تحضير القهوة للاستفادة على مكوناتها الصحية بشكل كامل. وهناك عدد من الحيل تساعدك في ذلك.

    وضع القهوة في الثلاجة

    وهناك اعتقاد خاطئ بأنه من الأفضل تخزين القهوة في الثلاجة، ومن المتوقع أن ذلك يضمن حفظ الرائحة لفترة طويلة وفي الواقع، العكس هو الصحيح. لأنه القهوة تمتص جميع روائح الأطعمة الأخرى في الثلاجة بسرعة. لذلك، يجب تخزين القهوة بعيدًا عن الروائح والضوء.

    تخزين القهوة القديمة

    وإذا كنت نادرًا ما تشرب فنجانًا من القهوة، فربما لن تلاحظ انتهاء تاريخ العبوة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عدم ترك القهوة مفتوحة لفترة طويلة. فيتسبب هذا في فقدان القهوة لمذاقها ويمكن أن يجعلها مرة.

    استخدام البن المطحون مسبقًا

    ويعتبر استخدام القهوة المطحونة مريحا للغاية، لكن المسحوق يفقد نكهته بسرعة إذا ترك دون استخدام لعدة أسابيع، ولسوء الحظ، يتأثر الطعم أيضا.

    إضافة الفهوة إلى الماء المغلي

    ويميل الكثيرون إلى تحضير القهوة بالماء المغلي بشكل سريع. ويضر الماء المغلي بطعم المشروب، فهو يطلق المكمونات الهامة المرة منه ويجعل رائحته تتبدد بسرعة، ويصبح مذاق القهوة ليس مرًا ومحترقًا فحسب، بل ضار أيضًا بالمعدة.

    من الأفضل تحضير القهوة بدرجة حرارة ماء 90 . ويمكنك ترك الماء يبرد لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعد الغليان قبل استخدامه، إذا لم يكن لديك غلاية بمقياس درجة الحرارة ،.

    تدني جودة المياه

    وغالبًا ما يرتبط طعم القهوة بجودة المياه المستخدمة. ومن الأفضل استخدام المياه المعدنية أو مرشح المياه. وتأكد أيضًا من أن الماء ليس طريًا جدًا (ماء يسر)، وإلا ستصبح القهوة بلا طعم.

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