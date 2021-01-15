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    رغد صدام حسين، 2007

    رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "شهادات حية وحقائق مخفية" عن والدها

    © AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI
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    ردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل على حقيقة طرحها كتابا جديدا يتناول أسرارا من حياة والدها.

    وأكدت في حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي أن كتابها لم يتم طرحه بعد، وأن الكتاب الذي يحمل اسم "شهادات حية وحقائق مخفية" لايمت لها بأي صلة.

    ​وكانت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، وجهت رسالة إلى والدها الراحل والجيش العراقي قبل أسبوع، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير/ كانون الثاني 1921.

    .رغد صدام حسين
    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر
    وقالت رغد صدام حسين، في تسجيل صوتي: "يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرنا كاملا من عمر المجد والبطولة".

    وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".

    وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل، "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة"، موجهة "تحية إلى شهداء الجيش العراقي الباسل، والقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، والشعب العراقي الذي تحمل الكثير".

    يشار إلي أن حكم إعدام صدام حسين نفذ فجر يوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006 في بغداد، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، وتمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.

    ودفن صدام حسين في مسقط رأسه بالعوجة في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت، حيث قامت القوات الأمريكية بتسليم جثمانه لعشيرته من المحافظة، ودفن فيما يعرف حاليا بضريح صدام حسين، وأقام أهله وأقاربه عليه مجالس العزاء.

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, رغد صدام حسين, صدام حسين
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