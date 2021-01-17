"كيف لا يحزن"... داعية سعودي شهير يحدث ضجة بفيديو "الوليمة الضخمة"

أحدث الداعية السعودي الشهير، عائض القرني، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور له من وليمة ضخمة أعدها لضيوفه.

وانتقد المهاجمون للقرني الوليمة الكبيرة التي تتضمن 3 ذبائح كاملة مشوية لا تتناسب مع حجم ضيوفه الذين لا يتجاوز عددهم 10 رجال، ليتم اتهامه بالإسراف والتبذير والمفاخرة التي طالما نهى عنها في تغريداته وكتبه ولقاءاته الإعلامية.

وغرد أحد المغردين ساخرا: "عائض القرني يستضيف رجل الأعمال علي حسن العمري.. منتهى التواضع، والبعد عن التبذير، دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد!".

عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري ..



منتهى التواضع والبعد عن التبذير



دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB — بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021

وغرد مستخدم آخر: " قال أحد المغردين: "عايض القرني صاحب كتاب "لا تحزن"، "يركب أفخم السيارات، ويتنقل بين بلدان العالم، ويعيش في بيت أشبه بقصر، ووليمة أشبه بوليمة الملوك العباسيين، ومن ثم يقول للفقير المسكين لا تحزن، كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟ من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟ من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن!".

عايض القرني صاحب كتاب لا ( تحزن )



يركب افخم السيارات ، ويتنقل بين بلدان العالم ، ويعيش في بيت اشبه بقصر ، و وليمه اشبه بوليمة الملوك العباسيين .



ثم يقول للفقير المسكين "لاتحزن"



كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟

من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟

من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن! https://t.co/suD2uASnDS — ناقد سياسي (@kuwaitiPolitics) January 16, 2021

في المقابل، دافع الكاتب إبراهيم السليمان، عن القرني في وجه الانتقادات التي طالته، قائلا :"شخص الله مغنيه، وعازم حول 20 شخصا وأكثر، وحاط لهم 3 ذبائح توجيبا لهم ولمقامهم عنده، فهل مطلوب منه مثلا أن يطلب لهم 10 مطبق، و5 فول، و10 تميس، يتقاسمونها علشان ما تنتقده..؟! ياحب بعض الناس للتضييق والأمر من سعة".

شخص الله مغنيه وعازم حول 20 شخص واكثر وحاط لهم 3 ذبائح توجيبًا لهم ولمقامهم عنده فهل مطلوب منه مثلاً أن يطلب لهم 10 مطبق و5 فول و10 تميس يتقاسمونها علشان ما تنتقده ..!!



ياحب بعض الناس للتضييق والامر من سعة — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) January 16, 2021

وكتب مغرد آخر مدافعا عن عائض القرني: "مع أنني لست من محبي الدكتور عايض القرني، لكن لا تحكم على الآخرين بشيء من الشخصنة، ورؤية المشهد من زاويتك أنت، ضيوف لديه، هل تريد أن يقدّم لهم ساندويتش فلافل، وصحن عدس، علشان يتم الرضا عنه، وحتى لو أقدم على ذلك سيهاجمه آخرون ويقولون: ما باله لا يُكرم ضيوفه؟! رضا الناس غاية لا تدرك".

مع أني لست من محبين الدكتور عايض القرني



لكن لاتحكم على الآخرين بشئ من الشخصنة ورؤية المشهد من زاويتك أنت.



ضيوف لديه

هل تريد أن يجلب لهم ساندويتش فلافل وصحن عدس علشان يتم الرضاء عنه



وحتى لو أقدم على ذلك سيهاجمونه آخرين ويقولون ماباله لايُكرم ضيوفه .



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رضا الناس غاية لا تدرك. — ℒᝪᝪℛⅅ (@loord_m7) January 16, 2021

يشار إلى أن عائض القرني من أشهر دعاة المملكة العربية السعودية، وهو دائم الظهور على وسائل الإعلام، ويحظى بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه العديد من المرلفات أبرزها كتاب "لا تحزن".