شركة "سامسونغ" تعلن عن إصدار نسخة من هاتف "غلاكسي إس 21" من الجيل الرابع

كشفت شركة "ساسمونغ" الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي، النقاب عن إصدار جديد من هواتفها الذكية الرائدة والتي تلقت جميعها دعم الجيل الخامس (جي5)، من نوع إس 21.

ووفقا لموقع GSMArena، ستقوم الشركة المصنعة الكورية الجنوبية، بإطلاق هذه الهواتف من نوع "غالاكسي إس 21" ولكن بخدمة الجيل الرابع (جي4) وبأسعار معقولة.

Samsung Galaxy S21 5G | Galaxy S21 Plus 5G

Samsung has introduced the flagship Galaxy S21 series in Jan 2021. In this article we will explore Samsung Galaxy S21 5G and Galaxy S21 Plus 5G. Both the devices are equipped with up to 64MP triple rear camerahttps://t.co/ONF6VPUNrT pic.twitter.com/MdyxDauG9j — MobileAndApps (@MobileAppsTechs) January 19, 2021

وسيتم القيام بذلك في المناطق التي لا تزال لا تتوفر على تقنية "5 جي"، الخاصة بأحدث شبكات الهاتف المحمول.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال هذا الأسبوع، عن الطراز الجديد لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة، من نوع "سامسونغ غالاكسي إس 21" وأنه سيتم بيعه ابتداء من 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بقيمة 849 يورو ( 1 يورو يعادل 1.22 دولار أمريكي)، وهو أقل بـ 200 دولار أمريكي من هاتف "إس 20" الذي أصدرته العام الماضي.