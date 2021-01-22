جورج وسوف يودع لاعبا سوريا... والأخير يبكي بحرقة... فيديو

ودع جمهور فريق نادي "تشرين" السوري أحد لاعبيه بأغنية جميلة للنجم العربي الكبير جورج وسوف، بأداء الأغنية بشكل جماعي وفريد على مدرجات الملعب.

قرر جمهور نادي "تشرين" السوري، أداء أغنية "روح الروح" للنجم السوري جورج وسوف، عند وداع أحد لاعبي المنتخب الذي تعاقد مؤخرا مع نادي كويتي.

ونشرت صفحة نادي "تشرين" على "فيسبوك" مشهدا مؤثرا للحظة أداء الأغنية، حيث يسمع في الفيديو الجهور وهو ينشد الكلمات: "روح ولا تنسى يوم.. أنو حبايبك هنا.. ما بلاش كتر اللوم.. حتمنالو الهنا".

وتأثر اللاعب السوري علاء الدالي، بلحظة الوداع التي نظمها له محبو الفريق ومشجعوه، حيث بكى اللاعب بحرقة عند سماعه أغنية جورج وسوف الجميلة.

وتداول محبو النادي بشكل واسع مشاهد الفيديو تحت عنوان "جورج وسوف يودع لاعب نادي تشرين"، وشارك الكثيرون الفيديو المؤثر.

الجدير بالذكر، أن النجم السوري جورج وسوف، من أكثر الفنانين المقربين والمحبوبين من الشعب السوري، بالإضافة إلى أن أغنية "روح الروح" لها وقع كبير لدى المواطنين السوريين، ما جعل لحظة وداع اللاعب السوري مؤثرة إلى حد كبير.

وانتهت اليوم ست مباريات من المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة من ذهاب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم.

وتصدر منتخب تشرين بفوزه على الكرامة بهدف سجله اللاعب، نديم صباغ، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة وشاركه الجيش الصدارة بفوزه على مضيفه جبلة في حماة بهدف واحد، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

يذكر أن اللاعب السوري، علاء دالي، قرر الانتقال إلى نادي العربي الكويتي، بعد انتهاء مرحلة الذهاب، وبحسب العقد، يحق للدالي الانتقال لأي ناد أخر مع وجود شرط جزائي.