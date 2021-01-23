من بينهم ترامب وزوجته والقذافي... لقاءات مهمة في مسيرة لاري كينغ... فيديو

رحل الإعلامي الأمريكي الشهير، لاري كينغ، اليوم السبت، المذيع الذي أمضى ما يقرب من 63 عاما في إجراء مقابلات مع مشاهير العالم في جميع المجالات، من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وممثلين ورياضيين، والي توفي عن 87 عاما.

وقال بيان رسمي نشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "بحزن عميق، تعلن شركة "أورا ميديا" وفاة الشريك المؤسس والمضيف والصديق لاري كينغ، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 87 عاما في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس".

وتابع: "لمدة 63 عاما وعبر منصات الإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية، تعد مقابلات لاري كينغ العديدة والجوائز والشهرة العالمية بمثابة شهادة على موهبته الفريدة والدائمة كمذيع".

ولم يذكر البيان سبب وفاة "أسطورة" الإعلام الأمريكي.

وبدأ لاري كينغ مسيرته المهنية كـ"دي جي" في ميامي، ثم انتقل إلى الراديو، حيث قدم برنامجا في وقت متأخر من الليل على نظام البث المتبادل.

وكان أول ظهور لبرنامجه الشهير "لاري كينغ لايف" على شبكة "سي إن إن" الأمريكية في عام 1985، التي ظل يعمل بها لمدة 25 عاما، وكان ضيفه الأول هو الحاكم السابق لنيويورك، ماريو كومو، واشتهر طوال مقابلاته الإعلامية بالظهور بحمالات.

وعلى مدار 25 عاما هي عمر برنامجه الأشهر "لاري كينغ لايف"، أجرى لاري كينغ أكثر من 30 ألف مقابلة، بما في ذلك كل رئيس أمريكي، بداية من جيرالد فورد إلى باراك أوباما، فضلا عن إجرائه آلاف المكالمات الهاتفية مع المشاهدين.

وفيما يلي مقابلات مهمة أجراها لاري كينغ في برنامجه "لاري كينغ لايف":

دونالد ترامب وزوجته في عام 2005

أجرى لاري كينغ مقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق ورجل الأعمال والمقاول الأمريكي الشهير، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب في عام 2005 بعد أيام من الاحتفال بزواجهما.

وقدم كينغ ميلانيا ترامب في برنامجه على أنها "فتاة الغلاف الدولية"، في إشارة منه إلى عملها آنذاك كعارضة أزياء، فيما لوحظ استخادم ترامب كلمة "عارضة الأزياء" مرات كثيرة خلال البرنامج مما كان ضروريا.

القذافي اعترف له بأخطائه

تحدث لاري كينغ إلى قائمة طويلة من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في عام 2009 الذي أصر على أنه زعيم ثورة وليس دولة.

وبطريقته سأل كينغ القذافي: "ما هو أكبر خطأ لك، فلا يوجد لا أحد كامل"، وكان رد القذافي عليه: "عدد من الأخطاء، بما في ذلك الإفراط في الحماس بشأن امتلاك قنبلة نووية".

السر وراء اسم مادونا

أجرى لاري كينغ في عام 1999 مقابلة مع "ملكة البوب" الأمريكية، مادونا، في العام الذي فازت فيه بجائزة "غرامي" الموسيقية لأفضل ألبوم بوب عن ألبومها "راي أوف لايت".

وعندما سألها لاري كينغ عن استخدامها لاسم واحد "مادونا"، أوضحت أن السبب كان عمليا إلى حد كبير قائلة له: "إنه يعني أشياء كثيرة، أعتقد أنه اسم مسرحي جيد".

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020 قال مصدر مقرب من أسرة لاري كينغ إن الأخير دخل المستشفى "سيدارز سيناء" بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وعاني لاري كينغ طوال حياته من عدد من المشاكل الصحية، كما أصيب بعدة أزمات قلبية، وفي عام 1987 خضع لعملية جراحية خماسية، الأمر الذي ألهمه لتأسيس مؤسسة "Larry King Cardiac Foundation" لتقديم المساعدة لمن ليس لديهم تأمين طبي.

وفي السنوات الأخيرة ، كشف كينغ في عام 2017 أنه مصاب بسرطان الرئة، وخضع لعملية جراحية ناجحة لعلاجه، كما أنه خضع لعملية جراحية في عام 2019 لمعالجة الذبحة الصدرية.

وعانى كينغ أيضا من خسارة شخصية في العام الماضي، عندما توفي اثنان من أبنائه البالغين في غضون أسابيع من بعضهما البعض، وهما أندي كينغ (65 عاما) إثر إصابته بنوبة قلبية، وابنته تشايا كينغ (52 عاما)، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الرئة.