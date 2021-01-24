نجم أفلام الحركة جيسون ستيثام يصور أحدث أفلامه في قطر... صور

بدأ إنتاج أحدث أفلام نجم أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستيثام، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك حساب "اكتشف قطر" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من كواليس تصوير الفيلم، ويظهر فيها جيسون ستيثام بطل أفلام "ترانسبورتر" على متن قارب في البحر بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف التاريخي.

بدأ الأسبوع الماضي في الدوحه تصوير فيلم للمخرج @guyritchie من إنتاج @beINMEDIAGROUP في استوديوهات @Miramax ومن توزيع @STXfilms وسيكون هذا العمل الذي لم يتم الكشف عن عنوانه بعد ثالث تعاون بين beIN والمخرج جاي ريتشي. pic.twitter.com/KutHk0AV22 — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) January 20, 2021

والفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذي أخرج النسخة الحية لفيلم الكرتون الشهير "علاء الدين" من إنتاج "ديزني"، وهو من إنتاج شبكة "بي إن" في استوديوهات "ميراماكس".

تستضيف #الدوحة تصوير فيلم ضخم من إنتاج beIN وبطولة جيسون ستاثام 😍 pic.twitter.com/8duSapL8tJ — اكتشف قطر (@expoqtr) January 15, 2021

ويشارك في بطولة الفيلم الذي لم يعلن عن اسمه بعد كل من الممثلة أوبري بلازا، والممثل كاري إلويس، بالإضافة إلى مغني الراب باغزي مالوني.

وتأسست مجموعة "بي ان" الإعلامية في عام 2014، وهي مجموعة إعلامية عالمية تختص في الإنتاج التلفزيوني وحقوق البث، وتمتلك العديد من الشبكات والقنوات الترفيهية، مثل قنوات "بي إن سبورتس" العربية الرياضية.

مشاهد من تصوير فيلم ضخم على الكورنيش تستضيفه #الدوحة من إنتاج beIN وبطولة جيسون ستاثام 😍 pic.twitter.com/pZ0ZGlzEom — اكتشف قطر (@expoqtr) January 17, 2021

​وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإن قصة الفيلم تدور حول عميل الاستخبارات البريطانية "أورسون فورتشين"، الذي يجسد دوره جيسون ستاثام، يتم تجنيده بواسطة تحالف استخبارات عالمي لتعقب ووقف بيع تكنولوجيا الأسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد بتعطيل النظام العالمي.

ويضطر أورسون للتعاون مع خبيرة التكنولوجيا الفائقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سارة فيدل، وينطلق في مهمة سرية حول العالم إذ سيتعين عليه استخدام كل ما يمتلكه من حيل وإبداع وتخفّ للوصول إلى سمسار الأسلحة الملياردير، غريغ سيموندز.