ساعة "آبل" تنقذ سيدة مختطفة في أمريكا

تمكنت سيدة مخطوفة من استخدام ساعة "آبل" في طلب المساعدة من الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، التي تمكنت من الوصول إليها وتحريرها.

ذكر ذلك موقع "فوكس سان أنتونيو" الأمريكي، مشيرا إلى أنه عندما استخدمت المرأة ساعة "آبل" بصورة مكنت الشرطة من تعقب موقعها بدقة إلى أن توصلت إلى السيدة المختطفة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن ابنة السيدة المختطفة أخبرت الشرطة أن والدتها كانت تتشاجر مع المختطف قبل أن يعلو صوتها بالصراخ، مضيفة: "سمعت صراخا من ساحة انتظار السيارات، لكني لم أعرف إلى أين تم نقلها".

وتابعت الفتاة: "بعد نحو ربع الساعة تلقيت اتصالا من والدتي تؤكد فيه أنه تم اختطافها وحاول إيذاءها قبل أن ينقطع الاتصال"، بحسب الموقع، الذي أوضح أن أفراد الشرطة قامت باستخدام اتصال خلوي طارئ لتعقب الضحية، حيث تم تحديد موقعها داخل سيارة بإحدى مواقف السيارات.

ولفت الموقع إلى أن المتهم حاول الفرار لكن الشرطة تمكنت من الإمساك به.