طريقة مبتكرة لإقامة الحفلات الموسيقية في زمن كورونا... فيديو

تسبب جائحة كورونا في توقف الكثير من الأنشطة الحياتية حول العالم، ومن بينها الحفلات الموسيقية التي كانت تشهد حضورا جماهيريا ضخما.

ويأتي ذلك تنفيذا للقيود التي تفرضها غالبية الدول حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتؤدي التجمعات إلى زيادة احتمال انتشار المرض بصورة كبيرة، بينما يعد الحفاظ على مسافات آمنة بين كل شخص وآخر من أفضل وسائل محاربة الوباء.

وتمكنت فرقة موسيقى الروك الأمريكية "ذا فليمنغ ليبس" من إيجاد طريقة مبتكرة لإقامة حفل موسيقي يضم مئات الأفراد رغم إجراءات الحظر على التجمعات في غالبية المدن حول العالم.

American rock band The Flaming Lips have found a way to play unique socially distanced shows 🎵 pic.twitter.com/zqYrbAtmjf — DW News (@dwnews) January 26, 2021

وتكمن تلك الطريقة في السماح بإقامة الحفل وحضور الجماهير داخل فقاعات بلاستيكية يمكن لكل منها أن تضم نحو 3 أشخاص، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، التي أشارت إلى أن الحفل الذي تم إقامته ضم نحو 100 فقاعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ساهم في الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع إجراءات الوقاية من كورونا.