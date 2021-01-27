ابنة محمد رمضان تخرج عن صمتها وترد على سؤال "حير الجمهور"

علقت حنين ابنة الفنان المصري محمد رمضان على بعض الاسئلة التي وجهت لها من بعض متابعيها.

وكشفت حنين، عبر خاصية الاستوري ، على موقع الصور "إنستغرام"، عن ميولها للدخول بالوسط الفني، موضحا أنها لا ترغب في الدخول إلى عالم التمثيل أو الغناء مثل والدها. وقالت إنها ردت على بعض الأسئلة المحيرة للجمهور بشأن مشاركتها بالغناء مثل والدها وردت: "لا، لا، لا، لا"، وعلق متابع آخر عن دخولها بمجال التمثيل وردت: "مش بحب التمثيل".

وكانت حنين، نجلة الفنان المصري محمد رمضان، خطفت الأنظار بعد مشاركتها والدها بطولة فيديو كليب أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "مصباح علاء الدين". وتم طرح الكليب، يوم الأحد الماضي، عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان على "يوتيوب"، وتجاوز عدد مشاهداته 2 مليون مشاهدة في اليوم الأول لطرحه.

وحرص رمضان في أغنية "مصباح علاء الدين"، على توجيه رسائل لأعدائه ومهاجميه ومدبري المكائد له، مؤكدا لهم أنه مستمر في طريق النجاح ولا يتأثر بمؤمراتهم. ويقول محمد رمضان في الأغنية: "من تحت الصفر سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا لم يفرق معي الهجوم، لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك، اسأل عائلتك تقول لك، بنشوفه من وراك".

كما تضم أغنية "مصباح علاء الدين" تكريما غير مباشر للفنان الراحل، هادي الجيار، الذي توفي إثر مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في مشهد يقوم فيه النجل الأصغر لمحمد رمضان بتجسيد دور والده وهو صغير داخل غرفته في منزله، والحائط الذي وراء سريره معلقا عليه صورا لعدد من الفنانين، منهم عمر الشريف، وعادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي، والجيار.