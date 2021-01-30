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    الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس

    في صور مسربة... هكذا سيبدو أحمد مكي في الجزء الثاني من "الاختيار"

    © AFP 2020
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا مسربة للفنان المصري، أحمد مكي، من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2021.

    ويظهر مكي في الصور المتداولة وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص، وكأنه أحد أفراد الأمن المصري.

    ​والتقطت صور أحمد مكي قبل تصويره أحد المشاهد الخارجية.

    الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس
    © AFP 2020
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    ومن المقرر أن تتضمن حلقات "الاختيار 2" أحداثا مختلفة عن الجزء الأول في العام الماضي، إذ تتناول أحداث عام 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من وزارة الداخلية المصرية منذ عام 2013 وحتى عام 2020، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

    وأضافت البوابة المصرية أن مخرج المسلسل بيتر ميمي صور على مدار الأيام الماضية على طريق مصر- اسكندرية الصحراوي اعتصام جماعة "الإخوان المسلمين" داخل مسجد "رابعة العدوية" في عام 2013، وهو الاعتصام الذي نظمه التنظيم احتجاجا على دعوات عزل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي.

    وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن رسميا عن انضمام أحمد مكي إلى أسرة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، استعدادا لعرضه في شهر رمضان، بعد أن لاقى جزئه الأول من بطولة الفنان أمير كرارة نجاحا كبيرا.

    وشارك المخرج بيتر ميمي، وقتها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه مع أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز الذي يشارك في بطولة "الاختيار 2" أيضا أثناء بروفاته، وعلق عليها مازحا: "منتخب العالم، "الاختيار 2" في رمضان 2021 إن شاء الله".

    ومسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، الذي تولى مهمة إخراج الجزء الأول أيضا.

    وسيعود أحمد مكي بمسلسل "الاختيار 2" إلى الدراما التلفزيونية بعد توقف استمر 3 سنوات منذ بطولته لمسلسل "خلصانة بشياكة" في عام 2017.

    وكان آخر أعمال أحمد مكي الفنية مسرحية "حزلقوم" التي قدمها في "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر أن يعيد تقديمها في مصر الفترة المقبلة.

    وعرض ​مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي".

    ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة، أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قتل عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.

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