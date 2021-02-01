طالب جامعي يتبرع بمكاسب "غيم ستوب" لشراء ألعاب فيديو للأطفال المرضى... صور

استخدم طالب جامعي من ولاية مينيسوتا الأمريكية بعضًا من ثروته التي جمعها من أرباح أسهم متجر "GameStop" المكتشفة حديثًا لهدف نبيل وإنساني.

تبرع هانتر كان، طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة كورنيل، بستة أجهزة "نينتندو سويتش"، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب التي اشتراها في "GameStop" إلى مستشفى مينيسوتا للأطفال في مينيابوليس، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لـ نشرة ليلة الأحد: "أعلم أنه إذا كنت في وضعهم، فإن امتلاك مفتاح للعب سيجعل هذا الجحيم أقل بؤسًا"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

View this post on Instagram A post shared by Hunter Kahn (@hkahn3)

شارك كان الصور على "Instagram" وهو يحمل حقيبتين من "GameStop" ويركع أرضا، معلنا تبرعه بقيمة 2000 دولار في المستشفى يوم السبت.

قرر كان شراء أسهم "GameStop" بعد أن غردت صحيفة "Citron" بأن الأشخاص الذين يشترون أسهم المتجر هم "مصاصون" وأنهم "يفهمون الاستثمار القصير بشكل جيد".

وربح الشاب نحو 30 ألف دولار بعد شرائه الأسهم بقيمة 200 دولار ويخطط الآن للاحتفاظ بـ 50 سهمًا أصليًا.