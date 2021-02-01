شقيق كريم محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان

كشف المنتج محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان المصري الراحل، محمود عبد العزيز، اليوم الاثنين، عن السر وراء الوعكة الصحية التي ألمت بشقيقه الفنان، كريم محمود عبد العزيز، ودخل على أثرها المستشفى.

وأوضح أن شقيقه كريم "كان يعاني من أزمة صدرية تنفسية بحسب تشخيص الطبيب المعالج"، وفقا لتصريحاته لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد محمد محمود عبد العزيز أن شقيقه كريم يتواجد في منزله حاليا، ويمارس حياته بصورة طبيعية، بعد تماثله التام للشفاء.

وكان نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، صرح، اليوم الاثنين، أن كريم محمود عبد العزيز كان يعاني من بعض الإجهاد، ويتواجد في منزله حاليا.

وكان المنتج محمد محمود عبد العزيز كشف عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على أثرها أحد المستشفيات.

ونشر نجل الراحل محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه وهو مستلق على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

ومن جانب آخر، ينتظر كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريبا، والذي يشاركه بطولته الفنانون إياد نصار وأسماء أبو اليزيد ومحمود حافظ وعبد الرحمن القليوبي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركات "سينرجي فيلمز" و"نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية".