بريانكا شوبرا تتصدر "التريند" بعد طرحها علامة تجارية للعناية بالشعر "صديقة للبيئة"

وأعلنت شوبرا عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، الجمعة الماضية، عن إطلاقها علامة "Anomaly"، التي تتميز بأنها نباتية بالكامل وصديقة للبيئة وأسعارها في متناول الجميع.
وعبرت الممثلة والمؤلفة لمتابعيها عن سعادتها البالغة بإطلاق علامتها التجارية الأولى قائلة:
"هذا أمر غير طبيعي، يا لها من لحظة سريالية وأنا أقدم لكم أول علامة تجارية أنشأتها على الإطلاق".
View this post on Instagram
ولفتت إلى أنها بدأت في العمل على علامتها التجارية منذ 18 شهرا.
View this post on Instagram
وأكدت أن التركيبات المستخدمة في منتجاتها للعناية بالشعر نباتية ونظيفة، ومكوناتها عالية الأداء، وأن الزجاجات المعبأ فيها المواد مصنوعة من 100 قطعة من القمامة البلاستيكية من المحيطات ومكبات النفايات، ومن الممكن إعادة تدويرها.
وهنأ المغني ، نيك جوناس، زوجته بريانكا شوبرا على علامتها التجارية الجديدة بطريقته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شارك ملصقا دعائيا للعلامة التجارية يظهر الممثلة في خاصية "الستوريز" لديه على "إنستغرام"، وكتب: "تهانينا على هذا المشروع الجديد المذهل، بريانكا شوبرا".
وتم طرح منتجات علامتها التجارية في الولايات المتحدة اعتبارا من أمس الأحد الموافق 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وستبدأ في التوسع إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الحالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)