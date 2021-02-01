بريانكا شوبرا تتصدر "التريند" بعد طرحها علامة تجارية للعناية بالشعر "صديقة للبيئة"

تصدرت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، محرك بحث "غوغل"، اليوم الاثنين، بعد اقتحامها مجال الأعمال بإطلاق علامة تجارية خاصة بها للعناية بالشعر.

وأعلنت شوبرا عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، الجمعة الماضية، عن إطلاقها علامة "Anomaly"، التي تتميز بأنها نباتية بالكامل وصديقة للبيئة وأسعارها في متناول الجميع.

وعبرت الممثلة والمؤلفة لمتابعيها عن سعادتها البالغة بإطلاق علامتها التجارية الأولى قائلة:

"هذا أمر غير طبيعي، يا لها من لحظة سريالية وأنا أقدم لكم أول علامة تجارية أنشأتها على الإطلاق".

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ولفتت إلى أنها بدأت في العمل على علامتها التجارية منذ 18 شهرا.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

وأكدت أن التركيبات المستخدمة في منتجاتها للعناية بالشعر نباتية ونظيفة، ومكوناتها عالية الأداء، وأن الزجاجات المعبأ فيها المواد مصنوعة من 100 قطعة من القمامة البلاستيكية من المحيطات ومكبات النفايات، ومن الممكن إعادة تدويرها.

وهنأ المغني ، نيك جوناس، زوجته بريانكا شوبرا على علامتها التجارية الجديدة بطريقته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شارك ملصقا دعائيا للعلامة التجارية يظهر الممثلة في خاصية "الستوريز" لديه على "إنستغرام"، وكتب: "تهانينا على هذا المشروع الجديد المذهل، بريانكا شوبرا".

وتم طرح منتجات علامتها التجارية في الولايات المتحدة اعتبارا من أمس الأحد الموافق 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وستبدأ في التوسع إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الحالي.