"أعلم أنك متألمة"... "رسالة حزينة" إلى شهيرة بشأن زوجها الراحل محمود ياسين

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة مؤثرة إلى والدتها الفنانة شهيرة، في أول عيد ميلاد لها بعد رحيل زوجها الفنان محمود ياسين.

ونشرت رانيا عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة من الصور المجمعة مع والدتها وكتبت معلقةً: "أمي حبيتي الغالية كل سنة وأنت طيبة وبخير وصحة وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب أنت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله".

وتابعت: "أعلم أنكٍ متألمة في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك، بس أرجوكي تخلي بالك على نفسك وتعرفي أنه شايفك وأكيد عايزك مبسوطة فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجة بسيطة، كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيتي، سنة سعيدة عليكي إن شاء الله، بحبك أوي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا".

View this post on Instagram A post shared by Rania Yassin (@raniayassin10)

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.