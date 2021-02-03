هدم استديو برنامج فجر السعيد و"يوتيوب" يحذف جميع حلقاتها... صور

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن إزالة ديكورات الاستديو الذي كانت تستخدمه لتقديم برنامجها "على مسؤوليتي"، كما كشفت عن قيام موقع "يوتيوب" بحذف جميع حلقات برامجها على قناة "سكوب".

وقالت السعيد على حسابها في "تويتر": "استديو (هنا الكويت) الذي كنت أخرج من خلاله (على مسئوليتي) جرى هدمه".

استديو #هنا_الكويت الذي كنت أخرج من خلاله في #على_مسئوليتي يسلم عليكم جرى هدمه اليوم 😭 pic.twitter.com/IgjkD60Hob — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وفي تغريدة أخرى، كشفت أن موقع "يوتيوب" قام بحذف كل حلقاتها على قناة "سكوب"، قائلة: "وإنشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب .. لن يتمكن متابعونا من مشاهده برامج سكوب على يوتيوب".

وإنشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب .. 💔 لن يتمكن متابعينا من مشاهده برامج #سكوب سابقاً عاليوتيوب pic.twitter.com/t4yPNR3jCT — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 2, 2021

وكانت السعيد أعلنت، في وقت سابق، أنها "لن تظهر في سكوب مرة أخرى، وأيا كانت الأسباب"، فيما لم تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها هذا.

قرار لا رجعه فيه ... لن أعود للظهور في #سكوب مستقبلاً ..وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيره اللي ودعتكم فيها ... ولو دققتوا في كلامي ستعلموا بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله pic.twitter.com/91a459VnMd — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

وأضافت في تغريدة أخرى أن "الوضع العام لا يعجبها لذلك قررت وقف برنامجها على قناة سكوب".

لمن سأل الأوضاع بشكل عام مو عاجبتني ... 😭 اعلم قرار صعب علي... أكثر من على متابعيني ولكن بالنهايه القرار يخصني وآنا صاحبة القرار ولي حق بإختيار ما يناسبني ويتوافق مع قناعاتي 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 1, 2021

يذكر أن قناة "سكوب" تابعة لشركة السعيد ذاتها "سكوب سنتر للإنتاج الفني"، والتي قامت بافتتاحها في عام 2007.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد اعتادت إثارة الجدل من حين لآخر من خلال برامجها وتصريحاتها، كما طالت في انتقادها الكثير من المواضيع.