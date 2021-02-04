للسيدات الحوامل... هذه العناصر الغذائية تزيد من ذكاء طفلك

كشفت خبيرة تغذية عن أهم العناصر الغذائية التي ينبغي أن تحرص الحامل على تناولها، حتى ترفع القدرة المعرفية ونسبة الذكاء لدى الجنين.

نقلت صحيفة "النهار" عن روان وزني اختصاصية التغذية، أن فيتامين "د"، بجانب عناصر غذائية أخرى يلعب دورا هاما في رفع القدرة المعرفية ونسبة الذكاء لدى الأطفال.

وأوضحت روان وزني أن العناصر الغذائية هي:

الخضار والفواكه: غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة الدماغ لدى الطفل من أي ضرر. ونصحت باختيار الخضار والفواكه الملونة.

اللحم والدجاج والبيض: هذا الأطعمة غنية بالبروتين الذي يلعب دورا هاما في بناء الخلايا والهرمونات لنمو الطفل.

الحديد: يساعد في نمو الطفل وتعزيز الذكاء لديه. ومن الأطعمة الغنية بالحديد، اللحوم والدجاج والسمك والبقوليات وحبوب الإفطار المدعمة بالحديد.

النحاس: مفيد جدا للدماغ، ويتوفر في: الكاجو، والأفوكادو، والأرز الأسمر، والفاصوليا السوداء، والسبانخ، والشمندر، والباذنجان.الكولين: يتوفير في اللحم والمكسرات والبيض.

أوميغا 3: يتوفر في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والمكملات الغذائية مثل حبوب زيت السمك.