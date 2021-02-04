من بينها القهوة.. الأطعمة والعادات الأكثر ضررا بالعظام

وأشار الموقع في تقرير له إلى أن النظام الغذائي الذي يتبعه الفرد، ينعكس على صحته سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وجاءت الأطعمة والعادات التي تؤثر بالسلب على صحة العظام كالتالي:

كثرة تناول الملح:

كلما زاد الإنسان من تناول الملح، كلما زادت نسبة الكالسيوم التي يتخلص منها الجسم، وهو ما يؤثر سلبا على صحة العظام.

الجلوس لفترات طويلة

يتسبب الجلوس لفترات طويلة في ضعف في العظام وأوجاع لاحقة فيها، لذلك ينصح بالتحرك 10 دقائق كل ساعة جلوس للحفاظ على صحة العظام.

عدم التعرض للشمس

يساعد التعرض لأشعة الشمس في امتصاص الجلد والمفاصل لفيتامين "د"، المعروف بقيمته الغذائية في تكوين وتقوية العظام، وهو ما يعني أن عدم التعرض لأشعة الشمس يضر بعظام الجسم.

الإكثار من الكحول

يحد الإفراط من تناول الكحول من امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم الذي يعزز من صحة العظام. وينطبق هذا الأمر على المشروبات الغازية أو الغنية بالسكر أو تناول كميات من القهوة والشاي.

التدخين

يتسبب استنشاق دخان السجائر بانتظام في حرمان الجسم من تكوين أنسجة عظام صحية جديدة بسهولة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة العظام.