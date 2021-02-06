مع اقتراب موعد "الفالنتاين"... تعرف على معاني ألوان الورود

تعتبر الورود والأزهار من العادات المرافقة لأشكال التهاني في المناسبات، وتتميز بألوانها التي تعني الكثير بالنسبة للطرفين، الذي يهدي والذي يتلقى الهدية.

وبحسب ما نشر موقع riveroaksplanthouse، فإن لألوان الأزهار والورود دلالات وهي:

1-الورود الحمراء: ترمز الوردة الحمراء بشكل لا لبس فيه إلى الحب والشوق والرغبة، وتعتبر الأزهار المثالية التي يمكن تقديمها للزوجة في عيد الحب أو في ذكرى زواجك.

2-الورود البيضاء: يمثل اللون الأبيض الروحانية والبدايات الجديدة، لذلك نرى الورود البيضاء في الكثير من مراسم الزفاف، وهي الرسالة المثالية للزوجين المحتملين.

3-الورود الزهري: ترتبط الورود الزهرية بالامتنان والتقدير، سواء كنت جارا أو زميلا في المكتب تريد تقديره، فقد يكون هذا هو الخيار الأمثل.

4-الورود الصفراء: الكثيرون يترددون في إهداء هذا اللون من الورود، تعتبر الوردة الصفراء هي النوع المثالي من الورد الذي تريد أن تشكره لصديقك لكونه بجانبك دائما أو تتمنى الخير بعد الجراحة أو العلاج. لطالما ارتبط اللون الأصفر بالصداقة والفرح والصحة الجيدة.

5-الورود البرتقالية: من الشائع جدا رؤية الأزواج الذين بدأوا كأصدقاء بسيطين متواضعين. إذا كنت تعتقد أنك على وشك الوقوع في حب أفضل صديق لك أو شخص ما كنت تراه لفترة طويلة، يمكن أن تساعدك الزهور البرتقالية على الاعتراف بمشاعرك.