الإمارات تصدر حكمها النهائي في مطرب الراب السعودي دايلر بقضية المخدرات

أصدرت محكمة جنايات دبي، أمس السبت، حكمها النهائي بشأن مطرب الراب السعودي الشهير بـ"دايلر"، في قضية توقيفه بتهمة المخدرات.

وقررت المحكمة إخلاء سبيله دايلر (20 عاما) الذي قضى 11 شهرا في "توقيف دبي"، بعدما قضى أكثر من فترة عقوبته وهي 6 أشهر، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وبرأت المحكمة المطرب السعودي من تهم أخرى، أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته، كما برأته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر (يوتيوبر) شهيرة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

لكن لم تبرئ المحكمة الدايلر من تهمة تعاطي المخدرات.

ودفع وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي محمد النجار، ببطلان إذن التفتيش، لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية.

كما دفع بـ"انتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستندا في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته، حيث جلبها إليه متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ما هي فقط من باب الفضول وحب الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر".

وأكد النجار أن موكله لا يسيطر فعليا أو ماديا على الشقة التي ضبط فيها، في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة.

والدايلر اسمه الحقيقي هو عبد العزيز الدليجان، هو مغني راب و"يوتيوبر" ذائع الصيت، خصوصا بين صفوف المراهقين.