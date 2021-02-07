الإمارات تصدر حكمها النهائي في مطرب الراب السعودي دايلر بقضية المخدرات

وقررت المحكمة إخلاء سبيله دايلر (20 عاما) الذي قضى 11 شهرا في "توقيف دبي"، بعدما قضى أكثر من فترة عقوبته وهي 6 أشهر، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وبرأت المحكمة المطرب السعودي من تهم أخرى، أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته، كما برأته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر (يوتيوبر) شهيرة أحيلت إلى محكمة الأحداث.
لكن لم تبرئ المحكمة الدايلر من تهمة تعاطي المخدرات.
#الامارات71 | جنايات دبي تقرر حبس مغني الراب الخليجي الشهير "الدايلر" لمدة 6 أشهر— الإمارات71 (@UAE71news) January 31, 2021
لمتابعة النص الكامل:
رابط الموقع | https://t.co/o53F8yeS2Y
رابط فيسبوك | https://t.co/HBXrVX2X20
| #الإمارات #دبي pic.twitter.com/ZwR8rwmyVp
ودفع وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي محمد النجار، ببطلان إذن التفتيش، لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية.
وأكد النجار أن موكله لا يسيطر فعليا أو ماديا على الشقة التي ضبط فيها، في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة.
والدايلر اسمه الحقيقي هو عبد العزيز الدليجان، هو مغني راب و"يوتيوبر" ذائع الصيت، خصوصا بين صفوف المراهقين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)