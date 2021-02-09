الراقصة المصرية دينا تكشف سر الفيديو المثير للجدل على النيل

وقالت دينا، في تصريح خاص لموقع "الوطن"، إن "صديقة مقربة لها كانت صاحبة هذه الفكرة".

وتابعت "خلي المكان هناك يشتغل شوية وينشط، البلد جنة، ولازم المصريين يروحوا هناك بدل ما يسافروا بره، هيتبسطوا جدا".

وأوضحت أنها "سافرت إلى الأقصر وأسوان في رحلة لمدة 4 أيام، للاستمتاع بالأجواء المناخية لهذه المحافظة الساحرة، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب في مغادرتها من فرط استمتاعها بالطقس".

ووفقا للموقع، عادت الفنانة دينا إلى القاهرة، قادمة من أسوان، بعد قضائها عطلة قصيرة هناك برفقة عدد من صديقاتها.