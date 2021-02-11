بعد شهر من المعاناة... كيف تمكنت فتاة أمريكية من فك شعرها الملتصق بالغراء... فيديو

تمكنت الفتاة الأمريكية، تيسيكا براون، اليوم الخميس، من حل أزمتها أخيرا وفك شعرها الذي ظل ملتصقا بالغراء لأكثر من شهر.

شارك موقع "تي إم زي" الأمريكي مقطعا مصورا للعملية التي خضعت لها الفتاة، تيسيكا براون، البالغة من العمر 40 لفك شعرها.

واستغرقت العملية نحو 4 ساعات، وأجراها طبيب التجميل في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية، مايكل أوبنغ، الذي تفضل بإجرائها مجانا.

ويبين الفيديو الذي نشره موقع "تي إم زي" لقطات من العملية التي كانت فيها تيسيكا براون تحت تأثير التخدير الخفيف، وكذلك اللحظات الأولى بعد الانتهاء منها، والتي بدت فيها أكثر ارتياحا بمظهرها بعد فك شعرها الملتصق بالغراء.

من جانبه، أوضح الدكتور مايكل أوبنغ، الذي أجرى العملية لبراون مقطع فيديو توضيحي يشرح فيه تفاصيل العملية.

وقال إنه بحث عن المركب الرئيسي لـ"غراء غوريلا" الذي استخدمته تيسيكا براون، وهو "البولي يوريثين"، وتوصل باستخدام العلم إلى كيفية تفكيكه من شعرها.

كما أعرب أوبنغ عن تعاطفه مع براون في هذا الموقف، كما حذر الآخرين من التعامل مع هذه القصة باعتبارها "قصة تحذيرية".

وكانت براون قد عينت محاميا لمقاضاة شركة الغراء "غوريلا غلو" التي تسببت في التصاق شعرها.

ومن جانبها، أبدت الشركة الاثنين الماضي أسفها لما حدث مع الفتاة الأمريكية، وأكدت أنها تحذر من خلال ملصق عبوتها من ملامسة المنتج للجلد والعينين، وأعربت عن سعادتها من تلقيها رعاية طبية.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc — Gorilla Glue (@GorillaGlue) February 8, 2021

وكانت تيسيكا براون نشرت فيديو على "تيك توك" شرحت فيه أزمة لصق شعرها بالغراء، واستقطبت عددا كبيرا من المتابعين والمهتمين بأسلوب علاج هذه المشكلة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فقد أسرت محنة تيسيكا براون مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قرارها استخدام غراء الغوريلا بدلاً من رذاذ الشعر وسعيها الذي استمر لمدة شهر للتراجع عن تسريحة شعر أصبحت دائمة على ما يبدو.

بدأ كل شيء عندما نفد رذاذ شعر السيدة براون المعتاد، (Got2b Glued). اختارت استخدام منتج مختلف كان في متناول اليد لتسريح شعرها يدعى "غوريلا سبراي" وهو عبارة عن لاصق (غراء).

وقالت تيسيكا: ""فكرة سيئة، سيئة، سيئة"، وحذرت الآخرين من ارتكاب نفس الخطأ".

وبعد أكثر من 15 غسلة وعلاجات مختلفة ورحلة إلى غرفة الطوارئ، لم يتحرك شعرها بعد.

وقالت في الفيديو: "شعري ما يزال هكذا منذ حوالي شهر إلى الآن، إنه ليس اختياري".

وأثار حادث شعر السيدة براون فضول مستخدمي الإنترنت الذين انخرطوا في ورطتها وجعلوها مصب اهتمامهم تقريبًا، وتركوا رسائل تشجيع وأفكار في التعليقات.