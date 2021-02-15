راغب علامة عن منح أبنائه الإقامة الذهبية في دبي: أريدهم أن يعيشوا في أرضية نظيفة

علق الفنان اللبناني راغب علامة على منحه وأسرته الإقامة الذهبية في دبي، وانتقال أولاده بعيدا عن لبنان الذي يشهد توترات سياسية متصاعدة.

وقال راغب علامة في لقاء مع برنامج ببرنامج The Insider بالعربي، إنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.

وأضاف "أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي".

وتابع "ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل".

ومضى الفنان اللبناني قائلا "بدي (أريد) يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي".

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ويستعد راغب علامة لإحياء حفلين في دبي يومي 12 و13 مارس/آذار المقبل وقد يقدم أغنية لبنانية جديدة، فيما ما زال يعمل على أغنيته التي سيطرحها باللهجة المصرية "عشان دلعتك"، بحسب موقع "في الفن".