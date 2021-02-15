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    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية

    بعد شكوى من عدم التقدير... فنان شهير يستقيل من نقابة الممثلين المصريين

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    أعلن الفنان المصري، سامي مغاوري، اليوم الاثنين، عن تقديم استقالته من مجلس نقابة الممثلين المصريين.

    وقال مغاوري في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية كعضو ووكيل للمجلس".

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    وتابع: "أشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام، وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح".

    وتأتي استقالة سامي مغاوري من نقابة المهن التمثيلية في مصر، بعدما عبر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استيائه من عدم تقديره ماديا ومعنويا بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه الفني الطويل.

    وأشار مغاوري في بداية شكواه إلى أنه "واحد من جيل الممثلين السابق من زمن مضى بحلوه ومره ومع ذلك لا يحب أن يظل يقارن بين زمنه والزمن الحالي".

    وأكد لجمهوره أنه لا يشير دائما لجمهوره عن مدى اختلاف تمثيله عن تمثيل الجيل الحالي أو وجود تباين بين مسلسلاته جيله والأعمال المعروضة حاليا، وأنه يتجاوز في أحيان كثيرة عن إهدار حقه أو عدم تقديره ماديا ومعنويا، ويهدئ نفسه بالقول إن المهم هو الفن وعمله والناس الذين يحبهم ويحبوه، ضاربا مثالا بمسلسل سيعرض وهو من أبطاله، ثم لا يجد أي تنويه عن وجوده في العمل ، سواء بمنشور على "السوشيال ميديا" أو في ملصق دعائي أو حتى اسمه في أي خبر صحفي".

    وأردف مغاوري أن رد فعله يكون وقتها هو السكوت اضطراريا، وتمنيه النجاح للعمل، لكنه شدد أنه لا يصمت عن كل ما يتعلق بأخلاق المهنة، ومنها أنه عندما تفاوض بشأن أجره الزهيد في الأعمال الفنية، يفاجأ بعدها استبداله بممثل آخر دون إبلاغه أو حتى الاعتذار له من جانب جهة الإنتاج.

    ويعد سامي مغاوري من ألمع نجوم الدراما التلفزيونية في مصر، ويزخر تاريخه الفني بالعديد من الأعمال الشهيرة، منها مسلسلات "البشاير" و"الثلاثية" لنجيب محفوظ، وأفلام "غبي منه فيه" و"حين ميسرة" و"بنك الحظ" و"1/8 دستة أشرار"، كما أنه قام بالدبلجة للعربية في أفلام "شركة المرعبين المحدودة" من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية.

    ويعرض لسامي مغاوري حاليا الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "اللعبة" عبر منصة "شاهد" الرقمية، وهو من بطولة رانيا يوسف وشيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول.

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